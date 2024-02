Inflation in Euro-Zone bei 2,8 Prozent

Alberto Ortega/EUROPA PRESS/dpa Ob's demnächst mehr wird im Einkaufswagen?

Luxemburg. Zu Jahresbeginn hat sich die Inflation in der Eurozone leicht abgeschwächt. Im Januar lagen die Verbraucherpreise 2,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag auf Basis einer zweiten Schätzung mit. Dadurch wurde das vorläufige Ergebnis von Anfang Februar bestätigt. Im Dezember hatte die Teuerung 2,9 Prozent betragen.

Preistreiber waren weiterhin Lebens- und Genussmittel, die sich zu Jahresbeginn um 5,6 Prozent, verteuerten – nach 6,1 Prozent im Vormonat. Dienstleistungen wurden wie schon im Vormonat um vier Prozent teurer. Bei Energie ging der Preisrückgang weiter, verlangsamte sich jedoch. Der Preiszuwachs von Industriegütern schwächte sich ab.

Estland weist mit fünf Prozent derzeit die höchste Teuerungsrate im Euroraum auf. In Italien ist sie mit 0,9 Prozent am niedrigsten. Die nach europäischen Standards gemessene Teuerung (HVPI) beträgt in der BRD 3,1 Prozent. Die Kerninflation ohne Preise für Energie und Nahrungsmittel ging zu Jahresbeginn weiter zurück, allerdings nur leicht. Sie sank in der Euro-Zone von 3,4 Prozent im Dezember auf 3,3 Prozent. (dpa/jW)