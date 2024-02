+ Update 20:15 +

Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu Besuch bei dem vorgeschobenen Kommandoposten der Truppengruppe Zapad (West) (9.2.2024)

Moskau. Russische Truppen haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministers den ukrainischen Brückenkopf Krynky am Südufer des Dnipro eingenommen. »Ich bestätige, dass Krynky geräumt wurde«, sagte Minister Sergej Schoigu am Dienstag in einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zuvor hatten Medien Schoigu mit den Worten zitiert, die russischen Truppen befänden sich »am Ufer des Flusses in Krynky«. Die Ukraine hatte die Stellungen im Dorf Krynky im Sommer 2023 mühsam konsolidiert. Zum Rückzug der ukrainischen Armee aus dem ostukrainischen Awdijiwka, sagte Putin, die ukrainischen Streitkräfte hätten den Befehl zum Rückzug erhalten, als die Truppen »bereits in Bewegung waren«. Er sprach von einer »chaotischen Flucht«. (AFP/jW)