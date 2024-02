Weidel zu Unterredung mit Le Pen in Paris

Michel Euler/AP Photo Himmel hilf: Marine Le Pen (Paris, 30.1.2024)

Paris. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hat sich mit der französischen Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen getroffen, um Unstimmigkeiten zwischen beiden Parteien aus dem Weg zu räumen. Wie ein Sprecher Weidels mitteilte, wurde bei dem Treffen am Dienstag in Paris über die bevorstehende Europawahl und die ID-Fraktion im Europäischen Parlament gesprochen. Weidel habe zudem über »die politische Kampagne nach dem Potsdamer Treffen« berichtet, sagte der Sprecher. An dem Gespräch in einem Restaurant nahm seinen Angaben zufolge auch der Vorsitzende des Rassemblement National, Jordan Bardella, teil

Le Pen war im Januar öffentlich auf Distanz zur AfD gegangen, nachdem ein Treffen von Faschisten und Konservativen in Potsdam bekannt gemacht worden war. Le Pen ist Fraktionsvorsitzende im französischen Parlament, wo das Rassemblement National seit 2022 die größte Oppositionsfraktion stellt. In den vergangenen Jahren hatte sie mehrfach Kontakt mit Politikerinnen und Politikern der AfD. Mit Blick auf die Berichte zu dem Treffen in Potsdam sagte sie im Januar: »Ich stimme mit dem Vorschlag (...), der im Rahmen dieses Treffens diskutiert oder beschlossen worden sein soll, überhaupt nicht überein.« Niemals habe man eine »Remigration« in dem Sinne verteidigt, dass französischen Menschen ihre erworbene Nationalität entzogen werde. »Wenn es denn so ist«, habe man »eine krasse Meinungsverschiedenheit mit der AfD«. (dpa/jW)