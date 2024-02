Moskau erklärt US-Sender zur »unerwünschten Organisation«

Michael Heitmann/dpa Newsroom von Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) in Prag (31.1.2024)

Prag/Moskau. Der US-Auslandssender Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ist in Russland zu einer »unerwünschten Organisation« erklärt worden. Das teilte der Sender mit Sitz in Prag am Dienstag mit. Russische Medien verwiesen auf einen entsprechenden Eintrag auf der Seite des Justizministeriums. RFE/RL produziert auf Russisch das Radioprogramm »Radio Swoboda« (»Radio Freiheit«) und den TV-Nachrichtenkanal »Current Time«.

Wer in Russland mit »unerwünschten Organisationen« zusammenarbeitet, muss mit hohen Geldstrafen oder mit Haft rechnen. Vor mehreren Jahren war der vom US-Kongress finanzierte Sender von den russischen Behörden bereits als »ausländischer Agent« eingestuft worden.

Radio Free Europe wurde als Propagandasender in der Frühphase des Kalten Krieges 1949 gegründet und sendete jahrzehntelang Programme in zahlreichen Sprachen aus München für Hörer in den sozialistischen Ländern Mittel- und Osteuropas. Auf Einladung des damaligen tschechischen Präsidenten Vaclav Havel zog der Sender 1995 nach Prag um. (dpa/jW)