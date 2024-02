Regisseur Sam Mendes will die Geschichte der Beatles mit vier Spielfilmen würdigen. Das gaben Sony Pictures Entertainment und Mendes’ Produktionsfirma am Dienstag bekannt. Die Bandmitglieder bzw. ihre Erben hätten dem Dreh zugestimmt, hieß es in der Mitteilung. Der Kinostart ist für 2027 geplant. Mendes (»American Beauty«, »1917«) will die verschiedenen Filme jeweils aus der Sicht eines der vier Musiker erzählen. (dpa/jW)