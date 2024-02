Gaza-Krieg lässt israelische Wirtschaft einbrechen

REUTERS Israelische Soldaten im Gazastreifen (28.1.2024)

Tel Aviv. Der Krieg im Gazastreifen hat in Israel zu einem deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung geführt. Im vierten Quartal bis Ende Dezember sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 19,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das israelische Zentralbüro für Statistik am Montag mitteilte. Im Gesamtjahr 2023 wuchs die israelische Wirtschaft um zwei Prozent. Einen deutlichen Einbruch gab es im vierten Quartal vor allem im Außenhandel. Die Exporte gingen um 18,3 Prozent zurück. Die Importe gaben um 42,4 Prozent nach, was teils auf die Streichung von Flügen nach Israel sowie die Angriffe der jemenitischen Ansarollah (Huthis) auf Frachtschiffe im Roten Meer und deren Auswirkungen auf den internationalen Seehandel zurückzuführen ist. (AFP/jW)