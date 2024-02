Der Historiker Dieter Lange­wiesche erhält in diesem Jahr den Lion-Feuchtwanger-Preis der Akademie der Künste in Berlin. Mit einem besonderen Sinn für Begrifflichkeiten beteilige sich der 81jährige seit den 70er Jahren an Theoriedebatten, hieß es am Donnerstag zur Begründung. Der mit 7.500 Euro dotierte Preis für historische Prosa soll am 7. Juli in der Akademie übergeben werden, dem 140. Geburtstag des Schriftstellers Feuchtwanger (1884–1958). Langewiesche habe sich mit den großen Fragen der politischen Sozial- und Kulturgeschichte beschäftigt, so die Jury. Immer wieder habe er den Nationalismus und dessen zwiespältige Verbindung mit der Demokratie analysiert. (dpa/jW)