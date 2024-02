Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS Frankreichs Präsident Macron ehrt das Résistancepaar Manouchian (Paris, 21.2.2024)

Die sterblichen Überreste des armenischen Widerstandskämpfers Missak Manouchian und seiner Gefährtin Mélinée Manouchian sind am Mittwoch abend in Paris mit einer zweistündigen Ehrenveranstaltung in die Gedenkstätte Panthéon überführt worden. Der Poet, Journalist, Übersetzer und Kämpfer gegen die deutschen Besatzer war vor 80 Jahren, am 21. Februar 1944, auf dem Mont Valérien, zwölf Kilometer westlich der französischen Hauptstadt, von einem Erschießungskommando der deutschen Wehrmacht hingerichtet worden. Das Panthéon im Zentrum von Paris ist die »Ruhmeshalle« der Republik, sie ist laut Inschrift auf dem Eingangsfries »den großen Männern« des »dankbaren Vaterlands« gewidmet. Der Einwanderer Manouchian, dessen Eltern 1915 Opfer des türkischen Vernichtungsfeldzugs gegen die Armenier wurden, kam 1924 als Waise nach Frankreich und war zunächst von der Familie des späteren Sängers Charles Aznavour – auch sie Vertriebene aus Armenien – aufgenommen worden. 1934 trat er in die französische KP ein. Mit dem Kommunisten Manouchian und seiner Frau wurden auch die 22 Kameraden der Widerstandsgruppe »Francs-tireurs et partisans – Main-d’œuvre immigrée« (Freischärler und Partisanen – Arbeitsmigranten, FTP-MOI) geehrt, die wie ihr militärischer Leiter hingerichtet worden waren.

Manouchian und seine Gefährtin sind die ersten Immigranten ohne französische Nationalität, die im Panthéon beigesetzt wurden. Ein Grund für Fragen, die in den Tagen vor der pompösen, von Präsident Emmanuel Macron mit viel Pathos begleiteten Zeremonie in den Medien des Landes kontrovers diskutiert wurden. Seit dem 26. Januar 2024 gilt in Frankreich ein verschärftes Immigrationsgesetz, das vor allem sogenannte Illegale von der sozialen Grundversorgung – medizinische Hilfe, minimale finanzielle Unterstützung – abschneidet. Der Kommunist Manouchian sei in diesem Rahmen zu einer von der offiziellen Erinnerungspolitik vereinnahmten Figur geraten. Im heutigen Paris wäre er wahrscheinlich auch eines der vielen tausend Opfer der aktuellen französischen und europäischen Immigrationsregeln geworden.

Macrons diesbezügliche »Doppelmoral« hatte die linke Tageszeitung L'Humanité am vergangenen Freitag in einem Gespräch mit dem Staatschef thematisiert – dem ersten Interview überhaupt, welches das ehemalige Zentralorgan der französischen KP seit seiner Gründung im Jahr 1904 mit einem amtierenden Präsidenten führte. Macron hatte dabei jeden Widerspruch zwischen seiner gegenwärtigen Politik (»Frankreich hat ein Problem mit der Immigration, sie bedroht den Zusammenhalt der Nation«) und der Überführung eines vor 80 Jahren hingerichteten Einwanderers in die »Ruhmeshalle« abgestritten. Der Präsident verteidigte auch die Einladung Marine Le Pens zu der Zeremonie. Mit ihrem nationalistischen Rassemblement National (RN) kämpft Le Pen gegen jegliche Immigration aus nichteuropäischen Ländern. Sie sei – entgegen dem ausdrücklichen Wunsch der Nachkommen der Familie Manouchian – als Vorsitzende ihrer Fraktion in der Nationalversammlung eingeladen worden. Am Mittwoch trat sie während der Zeremonie zusammen mit dem wegen seiner besonders rassistischen Haltung berüchtigten RN-Chef Jordan Bardelle auf.

gemeinfrei Dieses Plakat der faschistischen Besatzer denunzierte die Partisanen um Manouchian als »Verbrecherarmee«

Auch im von der faschistischen Wehrmacht besiegten und besetzten Frankreich der Weltkriegsjahre galten Manouchian und seine Gefährten der FTP-MOI als »Clandestins«, in heutiger Amtssprache »Illegale«. Eine Definition, die sich SS und Wehrmacht schon damals zunutze machten. Auf die zahlreichen Attentate der Widerstandsgruppe antworteten die Besatzer mit der sogenannten Affiche rouge, einem roten Plakat mit den Fotografien der »Terroristen«, das auf Hauswände und Mauern geklebt wurde und die Partisanen zu einer »Armée du crime«, einer »Verbrecherarmee«, abstempelte. In verschiedenen Dokumentarfilmen versicherten Überlebende der Gruppe später, die Nazis hätten ihnen mit der »Affiche« letztlich einen Gefallen getan: Ohne das Plakat seien sie und ihre toten Freunde vermutlich »rasch vergessen worden«.

Erschossen wurden Manouchian und 21 Kameraden auf dem Mont Valérian, einer Festung im Pariser Vorort Suresnes, die der Schlächter der Pariser Kommune, Adolphe Thiers, 1870 hatte errichten lassen. Olga Bancic, die einzige Frau in der 23 Mitglieder zählenden Gruppe, wurde im Mai 1944 in Stuttgart durch das Fallbeil hingerichtet.