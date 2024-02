Michael Varaklas/AP/dpa

Imker aus ganz Griechenland haben am Donnerstag vor dem Parlament in Athen demonstriert. Zwei von ihnen kletterten auf die Gabel eines Traktors und hielten als Zeichen des Protests ihre Imkerpfeifen hoch, mit der die Bienen normalerweise ruhiggestellt werden. Die Imker fordern von der Regierung, gegen Dumpingpreise vorzugehen und importierten Honig nicht mehr als »griechisch« zu bezeichnen. Außerdem wollen sie ihre Bienenstöcke wieder im Wald aufstellen dürfen. Ein entsprechendes Verbot ist in einem Gesetz verankert, das Waldbrände verhindern soll. (dpa/jW)