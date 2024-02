Rio de Janeiro. Carlos Alcaraz hat den nächsten Rückschlag in einem bisher enttäuschenden Jahr erlebt. Der Weltranglistenzweite aus Spanien musste in seinem Erstrundenmatch beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro verletzt aufgeben, nachdem er sich gegen den Lokalmatadoren Thiago Monteiro früh den rechten Knöchel verstaucht hatte. Yannick Hanfmann erreichte derweil das Achtelfinale. Der Karlsruher besiegte den Chilenen Nicolás Jarry überraschend mit 6:1, 1:6, 7:5. (sid/dpa)