Busan. Die deutschen Tischtennisspielerinnen haben bei der Teamweltmeisterschaft in Südkorea das Viertelfinale erreicht. Shan Xiaona, Nina Mittelham (beide TTC Berlin Eastside) und Sabine Winter (TSV Dachau) gewannen am Mittwoch ihr erstes K.-o.-Runden-Spiel gegen Schweden mit 3:0. Gegner in der Runde der besten acht ist am Donnerstag Frankreich. Als Europameisterinnen von 2023 hatte das Team von Bundestrainerin Tamara Boroš die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris schon vor dieser WM sicher.

Die deutsche Tischtennisnationalmannschaft der Männer wiederum hat sich für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris qualifiziert. Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) und Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) zogen am Mittwoch durch einen 3:0-Sieg gegen Iran in das Viertelfinale der Teamweltmeisterschaft in Südkorea ein. Die ersten acht dieses Turniers, die sechs Kontinentalmeister, der Gastgeber Frankreich sowie der Erste der Weltrangliste sind bei Olympia dabei. (dpa/jW)