Das Brücke-Museum in Berlin ist für den Kunstkritiker-Verband AICA das Museum des Jahres 2023. Mit seiner Expressionismus-Sammlung habe das Museum unter der Leitung von Lisa Marei Schmidt »wegweisende Modelle einer kritischen Befragung der eigenen Geschichte und Sammlung entwickelt«, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Die »Brücke«-Künstler würden mit Blick auf Kolonialgeschichte und Faschismus kritisch kontextualisiert. Als Ausstellung des Jahres kürte der Verband »Re-Connect. Kunst und Kampf im Bruderland« des Museums der bildenden Künste in Leipzig zur Einwanderungsgeschichte der DDR. (dpa/jW)