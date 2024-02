Der britische Schauspieler Ewen MacIntosh, bekannt aus der Comedyfernsehserie »The Office«, ist tot. »Big Keith«, wie er nach seinem Rollennamen auch genannt wurde, sei im Alter von 50 Jahren gestorben, teilte die Künstleragentur Just Right Management am Mittwoch mit. »The Office« ist die Vorlage für die deutsche TV-Serie »Stromberg«. (dpa/jW)