Abu Dhabi. Das UAE-Team Emirates hat bei seinem Heimrennen mit einem Dreifachsieg im Einzelzeitfahren aufgetrumpft. Auf der 12,1 Kilometer langen zweiten Etappe rund um die Insel Al-Hudairijat in den Vereinigten Arabischen Emiraten siegte am Dienstag der US-Amerikaner Brandon McNulty in 13:27 Minuten vor seinen Teamkollegen Jay Vine (Australien/+0:02 Minuten) und Mikkel Bjerg (Dänemark/+0:04). (sid/jW)