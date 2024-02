Neapel/Marseille/Hamburg. Europaweites Bäumchen-wechsel-dich der Trainer unserer liebsten Traditionsklubs: Einen Tag nach der SSC Neapel hat am Dienstag auch Frankreichs größter, Olympique Marseille, seinen Trainer geschasst. Während beim amtierenden, aber derzeit abgeschlagenen italienischen Meister mit Francesco Calzona anstelle von Walter Mazzarri schon der dritte Übungsleiter in dieser Saison an der Seitenlinie steht, muss ihr Landsmann Gennaro Gattuso bei Olympique weichen – beide Klubs rangieren aktuell auf einem enttäuschenden neunten Platz. Wer im Stade Vélodrome zukünftig das Zepter schwingt, ist noch nicht klar: Medienberichten zufolge soll Jean-Louis Gasset bis zum Sommer überbrücken, dann Christophe Galtier verpflichtet werden, der seit Oktober bei Al-Duhail SC (Katar) die Portokasse aufbessert. Und Deutschland? Da hat Zweitligadino HSV am Dienstag die Verpflichtung von Ex-Köln- und Paderborn-Coach Steffen Baumgart klargemacht, um endlich wieder Bundesliga zu spielen. Der gebürtige Rostocker drückte den Rothosen schon vor dem Anschluss die Daumen. Das hat er jetzt davon. (pm)