Nachschlag: Es ist ein Weißmuster

imago images/Everett Collection Eben war das Handy noch die Krawatte: Tom Cruise in »Rogue Nation«

Im fünften Teil der Filmreihe stellt sich Tom Cruise mit der Erstpressung einer raren Jazzplatte an einen Technics Mk2. Es ist ein Weißmuster. Der unbedarfte Zuschauer rechnet mit Aufnahmen von John Coltrane und Thelonious Monk, aber Cruise legt seine Hand auf den Plattenteller, und die LP erweist sich als Medium für ein Hologramm, das ihn über seine Feinde ins Bild setzt – und wen sollte der Oberschurke von der »Rouge Nation«, Sean Harris, derweil erschießen, wenn nicht die hübsche Plattenhändlerin? Wer an dieser Stelle nicht aufsteht, um eine Jazzplatte aufzulegen, sondern den Film weiterguckt, landet einige müde Witze später (Cruise bleibt keusch) in der Wiener Oper. Während einer Premiere von Puccinis monströsem Spätwerk »Turandot« spitzen sich die Dinge zu. Ein Programmheft für den Opernabend spielt eine zentrale Rolle. Es lässt sich auffalten zum Tablet. Politik taucht im Film auch auf, und zwar nach Frank Zappa als Unterhaltungsabteilung des militärisch-industriellen Komplexes. (xre)