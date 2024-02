Doha. Florian Wellbrock hat bei den Schwimmweltmeisterschaften in Katar die Silbermedaille über 1.500 Meter Freistil gewonnen. Der 26jährige schlug im Finale am Sonntag nach 14:44,61 Minuten an. Er musste sich nur dem Iren Daniel Wiffen geschlagen geben. Wellbrock bescherte dem deutschen Team am letzten Tag der Titelkämpfe in Doha die sechste Medaille. »Die Erleichterung ist sehr groß, nun auch das Ticket über 1.500 Meter für die Poolwettkämpfe bei Olympia in der Tasche zu haben«, sagte Wellbrock. (dpa/jW)