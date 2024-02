Indianapolis. Die Auswahl der Eastern Conference hat das All-Star-Game der nordamerikanischen Basketballprofiliga NBA gewonnen. Das Team um Giannis Antetokounmpo setzte sich am Sonntag in Indianapolis gegen den Westen mit LeBron James 211:186 durch. Damit übertraf der Osten die 2016 vom Westen aufgestellte Punktebestmarke von 196 Punkten deutlich. Point Guard Damian Lillard wurde zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt. James stand in seiner 21. Saison in der NBA zum 20. Mal im All-Star-Game. »Wir hatten Spaß«, sagte Antetokounmpo, der den Osten als Kapitän anführte. (sid/jW)