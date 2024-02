Xinhua/IMAGO Auf der »dunklen« Seite des Mondes. Der Rover Yutu-2 der chinesischen Mondmission Cahng’e-4

Chinas Raumfahrtagentur hat großes vor. Anfang letzter Woche hat die CNSA (China National Space Agency) die Entwicklung einer Maschine ausgeschrieben, die vollautomatisch Ziegelsteine herstellen soll. Das hört sich zunächst wenig spektakulär an, allerdings handelt es sich nicht um beliebige Bausteine. Das Gerät soll 2028 auf den Mond geschickt werden, um die Ziegel aus dortigem Sand und Gestein zu backen. Mit den Steinen soll das Modell einer Mondstation errichtet werden. Daher ist außerdem eine Art Bauroboter gefragt, der weitgehend selbstständig agiert. Chinesische Forschungsgruppen und Unternehmen werden aufgerufen, sich mit ihren Konzepten bei der Raumfahrtagentur zu melden, schreibt die in Hongkong erscheinende South China Morning Post.

Das Ganze dient der Vorbereitung einer internationalen Raumstation, die nach den chinesischen Plänen 2050 ihren Betrieb aufnehmen wird. 2028 soll dafür der Grundstein gelegt werden. Mit »Langer Marsch 5«, Chinas größter Rakete, will man besagte Technik auf den Mond bringen, und zwar in der Nähe von dessen Südpol. Der genaue Ort wurde noch nicht festgelegt, aber einer der interessanten Standorte wäre das Aitken-Becken auf der erdabgewandten Seite. Dabei handelt es sich um einen gewaltigen elliptischen Krater, der in der Frühzeit unseres Sonnensystems vor über vier Milliarden Jahren durch den Einschlag eines anderen Himmelskörpers entstand. An der schmalsten Stelle ist das Becken etwas über 2.000 Kilometer breit, an der weitesten rund 2.500 Kilometer. Der Boden des Beckens liegt nach unterschiedlichen Angaben bis zu 13 Kilometer tiefer als die Mondoberfläche. Durch den gewaltigen Einschlag sind vermutlich interessante Erze aus dem Inneren des Erdtrabanten an die Oberfläche gelangt.

Allerdings hätte dieser Ort für eine Raumstation einen wesentlichen Nachteil. Die zwischen Erde und Mond wirkenden Gezeitenkräfte haben dafür gesorgt, dass der Trabant uns stets dieselbe Seite zuwendet. Seine Rotation ist so sehr verlangsamt, dass ein Mondtag in etwa einer Umrundung der Erde entspricht, also 29,5 Erdtagen. Tatsächlich ist der Mondtag noch ein wenig länger als ein voller Mondumlauf, da Erde und Mond auch noch gemeinsam um die Sonne kreisen. Diese komplizierte Geometrie führt dazu, dass die Rückseite des Mondes von der Erde nie zu sehen ist und daher mit dortigen Sonden oder künftigen Stationen auch nicht direkt per Funk kommuniziert werden kann. Für dieses Problem hatte die chinesische Raumfahrtagentur jedoch schon 2019 eine Lösung gefunden, als mit der Chang’e-4-Mission erstmals eine Landung auf der Rückseite des Mondes gelang. Einige Monate zuvor war ein Relaissatellit in den Mondorbit geschossen worden, ein Queqiao, wie er in China genannt wird, der für die Kommunikation zwischen dem abgesetzten Mondrover »Yutu 2« und der Kontrollstation auf der Erde sorgte.

Noch in diesem Jahr wird mit Queqiao 2 ein weiterer Relaissatellit in den Umlauf um den Mond gebracht werden, der dann die nächsten Missionen des seit 2007 betriebenen chinesischen Monderkundungsprogramm (Zhōngguó Tànyuè) unterstützen wird. Schon 2025 wird nämlich die nächste Mission, Chang’e 6, in das Aitkin-Becken aufbrechen, um dort Proben einzusammeln und zurück zur Erde zu bringen. Dass derlei machbar ist, hatte 2020 die Mission Chang’e 5 gezeigt, die eine Sonde in der Nähe von Mons Rümker absetzte. Der liegt allerdings auf der erdzugewandten Seite des Mondes. Von dort konnten erstmals in der Geschichte der chinesischen Raumfahrt und zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren Proben von Mondgestein auf die Erde geholt werden. Chang’e 7 wird sich dann nach den bisherigen Plänen 2026 rund um den Mondsüdpol auf die Suche nach Wasser begeben, bevor Chang’e 8 2028 die besagte Ausrüstung ablädt. Mit an Bord werden auch Experimente und Messgeräte anderer Nationen sein. Interesse hat bisher vor allem Russland bekundet.

Und wie soll das Stationsmodell gebaut werden? Die Ziegelmaschine wird laut Ausschreibung in der Lage sein, mit der Hilfe von Solarenergie Gestein und Staub zu schmelzen und daraus die gewünschten Bausteine zu fertigen, die erheblich kleiner als die in Deutschland üblichen Ziegel sein sollen. Das in der Ausschreibung vorgesehene Produktionstempo ist mäßig: Für einen Stein wird etwas mehr als eine Stunde veranschlagt. Sonnenenergie ist auf dem Mond, der keine nennenswerte Atmosphäre hat, reichlich vorhanden. Die Einstrahlung beträgt etwas über 1.300 Watt pro Quadratmeter, womit die Energieversorgung also vor allem eine Frage der Zahl der Solarzellen ist, die auf den Mond gebracht und dort betrieben werden können. Letzteres wird eine der Herausforderungen sein, die Anlagen gegen den steten Regen geladener Sonnenpartikel und kosmischen Staubs zu schützen, der auf den Mond wie auf die Erde einprasselt. Auf unserem Planeten bekommen wir von diesem kosmischen Staubregen nichts mit, da der allergrößte Teil von der Atmosphäre und vor allem von unserem Magnetfeld abgefangen wird, das die geladenen Teilchen zu den Polen ablenkt.

2030 sollen dann erstmals chinesische Taikonauten nachschauen, wie weit das Bauvorhaben fortgeschritten ist und wie sich das Miniökosystem gemacht hat, das ebenfalls mit Chang’e 8 auf den Mond gebracht werden soll. Mit ihm wollen die chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Lebenserhaltungssysteme testen und erforschen, wie Mikroben und Pflanzen von der Erde mit dem Boden auf dem Erdtrabanten klarkommen.