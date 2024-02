Patrick Scheiber/imago

Vier Jahre nach dem rassistisch motivierten Anschlag im hessischen Hanau ist am Montag der Todesopfer gedacht worden (Foto). Bei der offiziellen Veranstaltung auf dem Hauptfriedhof war laut Stadt »auf ausdrücklichen Wunsch der Opferangehörigen« auf politische Reden verzichtet worden. Mehrere Politiker, darunter Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), legten Kränze nieder. Am Montag abend waren an den beiden Tatorten in Hanau Mahnwachen geplant. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43jähriger Deutscher neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet. (AFP/jW)