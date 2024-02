Maaßen-Parteigründung anberaumt

Martin Schutt/dpa Hans-Georg Maaßen

Bonn. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will an diesem Sonnabend eine Partei gründen. Etwa 40 Teilnehmer der Gründungsversammlung der Partei Werteunion sollen an einem geheim gehaltenen Ort eine Satzung und ein Programm beschließen. Maaßen will nach eigenen Angaben für den Parteivorsitz kandidieren. Nach Angaben von Vertretern der Werteunion soll die neue Partei bei den Landtagswahlen im September in Brandenburg, Sachsen und Thüringen antreten, nicht aber bei der Europawahl im Juni. Für neue Mitglieder soll es eine Art Probezeit geben. Maaßen war im Januar aus der CDU ausgetreten, nachdem deren Vorstand ein Ausschlussverfahren gegen ihn eingeleitet hatte. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz, dessen Präsident Maaßen von 2012 bis 2018 war, werden seit einiger Zeit Daten über ihn im »Bereich Rechtsextremismus« gespeichert. (dpa/jW)