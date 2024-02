Solidaritätsstreik bei Lufthansa

AP Photo/Michael Probst

Frankfurt am Main. Im Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die Langstreckenpiloten der Muttergesellschaft zu einem Solidaritätsstreik für die Discover-Kollegen aufgerufen. Im ersten von der VC organisierten Solistreik sollen am Montag fünf Abflüge in Frankfurt bestreikt werden. Vor dem Aufruf hatte der Konzern angekündigt, dass trotz des Pilotenstreiks bei der Tochter Discover an diesem Samstag zwei Drittel aller geplanten Flüge stattfinden könnten. Die Passagiere ausfallender Verbindungen würden auf Flüge anderer Gesellschaften umgebucht. Die mit 24 Airbus-Jets und rund 420 Piloten vergleichsweise kleine Airline Discover startet ausschließlich von Frankfurt und München. VC hat bei Discover zu einem dreitägigen Streik von Samstag bis Montag aufgerufen, um einen ersten Tarifvertrag zu erzwingen. Angesichts der »fortwährenden Verweigerungshaltung« der Discover sei die Unterstützung und Bekundung der Solidarität erforderlich, teilte Marcel Gröls von der VC am Freitag mit. Solidaritätsstreiks sind nach dem deutschen Arbeitsrecht zulässig, solange sie verhältnismäßig bleiben und geeignet erscheinen, den Hauptarbeitskampf zu unterstützen. (dpa/jW)