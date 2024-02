Norwegen: Ölkonzerne erwarten Rekordinvestitionen

Ole Berg-Rusten / NTB Öltanker vor Norwegen: Grennpeace-Aktivisten (unten rechts) blockieren.

Oslo. Die in Norwegen tätigen Ölkonzerne erwarten für das kommende Jahr neue Rekordinvestitionen ihrer Branche. Wie das norwegische Statistikamt am Donnerstag in Oslo mitteilte, rechnen die Unternehmen für 2025 bereits jetzt mit Investitionen in Höhe von 205 Milliarden Kronen (18 Milliarden Euro) in die Erschließung, Förderung und den Transport von Gas und Öl. Den Angaben zufolge ist dies die höchste jemals geplante Investitionssumme zu einem so frühen Zeitpunkt des Jahres. Die Angaben der Statistiker beruhen auf Umfragen bei den Unternehmen und folgen zwei Monate nach dem Klimagipfel in Dubai, auf dem sich fast 200 Länder auf die Abkehr von fossilen Brennstoffen geeinigt hatten. In der Regel steigt die Prognose der Ausgaben mit zunehmender Zeit weiter an. In diesem Jahr sollen den Angaben nach 244 Milliarden Euro investiert werden, ebenfalls ein historischer Höchststand. Für seine Öl- und Gasindustrie wird Norwegen immer wieder kritisiert, auch international. Oslo verweist auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Bedeutung seiner stabilen Energielieferungen für andere europäische Länder. Norwegen hatte nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine Russland als größten Erdgaslieferanten Deutschlands und Europas abgelöst. (AFP/jW)