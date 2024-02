Abbas ruft Hamas zu »schnellem« Abschluss von Abkommen auf

Alaa Badarneh/Pool via Reuters Hat Forderungen an die Hamas: Mahmoud Abbas

Ramallah. Der Präsident der Palästinensischen Automoniebehörde (PA), Mahmud Abbas, hat sich in einem seltenen direkten Appell an die islamistische Hamas gewandt, nach vier Monaten Krieg »schnell« einem Abkommen mit Israel zur Geiselfreilassung und einer Waffenruhe im Gazastreifen zuzustimmen. Die PA rufe die Hamas auf, ein entsprechendes Abkommen »schnell abzuschließen, um unser palästinensisches Volk vor einer weiteren Katastrophe zu bewahren, nicht weniger gefährlich als die Nakba 1948«, sagte Abbas am Mittwoch. Mit Nakba bezeichnen die Palästinenser die Flucht und Vertreibung von geschätzt 760.000 Menschen im Zuge der Staatsgründung Israels 1948 und des darauffolgenden ersten arabisch-israelischen Krieges.

Bisher regiert die radikalislamische Hamas den Gazastreifen, die Fatah-Autonomiebehörde von Palästinenserpräsident Abbas mit Sitz in Ramallah verwaltet das von Israel besetzte Westjordanland. Die USA als einer der wichtigsten Geldgeber der Autonomiebehörde unterstützen die Schaffung eines unabhängigen, friedlich neben Israel koexistierenden Palästinenserstaates. Washington fordert, dass die von Abbas geführte Autonomiebehörde auch schrittweise die Kontrolle im Gazastreifen übernimmt, als Voraussetzung dafür aber Reformen einleitet. (AFP/jW)