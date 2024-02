Funktion/FAQ

1. Wie beziehe ich Ausgaben?

Wenn eine neue Ausgabe erscheint, werden Sie darauf hingewiesen und erhalten sofort die Möglichkeit diese herunterzuladen. Auf der Startseite haben die gespeicherten Ausgaben in einer Übersicht zusammengestellt. Wenn Sie eine spezielle Ausgabe herunterladen möchten, navigieren Sie in den Einstellungen zu Ausgaben und können dann den Tag ab dem XX.XX.2023 wählen.

2. Wie komme ich in die Leseansicht von Artikeln?

In der Ausgabenasicht können Sie durch die einzelnen Seiten in der Anmutung der gedruckten Zeitung wischen. Hier haben Sie auch die beschränkte Möglichkeit zu zoomen. Einen Artikel, den Sie lesen möchten, müssen Sie in dieser Ansicht einfach nur antippen.

Die Schriftgröße der Leseansicht können Sie in den Einstellungen in drei Abstufungen verändern.

3. Wie teile ich einen Artikel?

In der Artikelansicht finden Sie in der linken oberen Ecke ein Viereck mit hinausweisendem Pfeil. Ein Druck darauf bringt Sie zum Teilen-Dialog, wo Sie einerseits den Link zum Onlineartikel kopieren können, andererseits werden Apps auf Ihrem Gerät aufgelistet, die sich zum Teilen von Links eignen. Diese können unter verschiedenen Geräten andere sein. Gegebenenfalls müssen Sie in den Geräte-Einstellungen weitere Freigaben für alle Funktionen erteilen.

4. Wie stelle ich Push-Nachrichten an/ab?

Navigieren Sie im Menü (links oben) zu den Einstellungen. Im ersten Reiter »Einstellungen« können Sie dann Push-Nachrichten an- oder abstellen. Eventuell müssen Sie in Ihren Geräte-Einstellungen noch gesonderte Berechtigungen für die jW-App für Benachrichtigungen vergeben oder entziehen.