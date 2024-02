Ramelow will Bezahlkarte für Asylsuchende in ganz Thüringen

Sebastian Willnow/dpa »Ich will weg von bar zu unbar«: Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow will Asylsuchenden das Leben erschweren

Erfurt. In Thüringen soll in den kommenden zwölf Monaten landesweit eine Bezahlkarte für Asylsuchende eingeführt werden. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) am Mittwoch bei einem Treffen der Landkreise in Erfurt an. »Ich will weg von bar zu unbar«, sagte der Regierungschef laut einem Bericht des MDR. Die Karte sei im Rahmen des Haushaltskompromisses mit der CDU-Fraktion vereinbart worden.

Ramelow sagte weiter, er habe sich auch in der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder mit dem Bund für die Umstellung auf ein bargeldloses Zahlungsverfahren bei der Versorgung von Geflüchteten ausgesprochen. Ihm gehe es um eine bundesweit einheitliche Regelung. Wie die Umstellung in Thüringen erfolgen könne, solle in der nächsten Zeit geprüft werden.

Flüchtlingsorganisationen und Sozialverbände kritisieren die Maßnahme. Die Organisation Pro Asyl etwa bezeichnet die Bezahlkarte als »Diskriminierungsinstrument«. Sie diene vor allem dazu, Menschen das Leben schwer zu machen und sie davon abzuhalten, nach Deutschland zu kommen. (jW)