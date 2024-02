EU-Außenbeauftragter krisiert Waffenlieferungen an Israel

Johanna Geron/REUTERS Der EU-Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, nimmt an einem informellen EU-Entwicklungsministerrat teil (Brüssel, 12.02.2024)

Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die USA indirekt zum Stopp ihrer Waffenlieferungen an Israel aufgefordert. Er verwies am Montag in Brüssel auf die Aussage von US-Präsident Joseph Biden vergangene Woche, die israelische Reaktion auf den Angriff der Hamas sei überzogen (»over the top«). »Wenn man der Meinung ist, dass zu viele Menschen getötet werden, sollte man vielleicht weniger Waffen liefern, um zu verhindern, dass so viele Menschen getötet werden«, sagte Borrell. »Wenn die Staatengemeinschaft der Meinung ist, dass es sich um ein Gemetzel handelt, dass zu viele Menschen getötet werden, dann müssen wir vielleicht über die Bereitstellung von Waffen nachdenken.«

Borrell verwies auf die Entscheidung eines Gerichts in den Niederlanden, welches den Export von Teilen für das Kampfflugzeug F-35 nach Israel gestoppt hat. Das Gericht begründete dies mit Bedenken, dass die damit ausgerüsteten Kampfjets im Gaza-Krieg bei Verstößen gegen das Völkerrecht zum Einsatz kommen könnten. Es sei widersprüchlich, wenn Staaten zwar immer wieder erklärten, dass zu viele Menschen in Gaza getötet würden, zugleich aber nichts dagegen täten. Dabei kritisierte Borrell den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dafür, nicht genug für den Schutz von Zivilisten zu tun. »Jeder fährt nach Tel Aviv und fleht, nicht das zu tun, Zivilisten zu schonen, nicht so viele Menschen zu töten«, sagte Borrell sichtlich verärgert. »Wie viele sind zu viel? Was ist die Messlatte? Netanjahu hört auf niemanden mehr.« Netanjahu habe zwar eine Evakuierung von Rafah angekündigt. »Wohin? Zum Mond? Wo wollen sie diese Menschen in Sicherheit bringen?«, sagte Borrell. (Reuters/jW)