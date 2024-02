AP Photo/Stefan Kleinowitz Einsatz von Tränengas gegen Anhänger des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Daouda Ndiaye (Dakar, 4.2.2024)

Dakar. Bei den bislang größten Protesten gegen die Verschiebung der Präsidentschaftswahl im Senegal ist es am Freitag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften gekommen. In der Hauptstadt Dakar setzte die Polizei Tränengas, Blendgranaten und offenbar auch Gummigeschosse gegen die aufgebrachte Menschenmenge ein. Die Demonstranten hätten Reifen verbrannt und Steine geworfen. »Der Senegal hat womöglich noch nie eine solche Krise erlebt«, sagte Justizministerin Aissata Tall Sall. Man müsse die Gemüter beruhigen.

Weniger als drei Wochen vor der geplanten Wahl eines neuen Staatsoberhaupts hatte der senegalesische Präsident Macky Sall den geplanten Termin auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund nannte er Streitigkeiten über den Wahlprozess. Die Wahl soll nun am 15. Dezember stattfinden. Ursprünglich war eine Verschiebung vom 25. Februar auf den 25. August vorgesehen. Zuvor hatte die Opposition wegen der langen Verschiebungszeit erfolglos versucht, das Verfahren in der Nationalversammlung zu blockieren. Bis zur Einsetzung seines Nachfolgers soll Präsident Macky Sall an der Macht bleiben.

Einen vergleichbaren Vorgang hat es in der ehemaligen französischen Kolonie bisher nicht gegeben. Das westafrikanische Land galt als vergleichsweise stabil. Seit der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 hat es im Senegal nach Wahlen vier Mal einen weitgehend friedlichen Machtwechsel gegeben. (Reuters/jW)