-/Palestinian Health Ministry/AP/dpa Todesschwadron im Einsatz: Aufnahme einer Überwachungskamera im Ibn-Sina-Krankenhauses (30.1.2024)

Genf. UN-Rechtsexperten haben die Erschießung von drei Palästinensern in einem Krankenhaus im Westjordanland als mögliches Kriegsverbrechen bezeichnet. Die »augenscheinlich außergerichtlichen Tötungen« im Ibn-Sina-Krankenhaus in Dschenin am 29. Januar könnten »schwerwiegende Verletzungen« des Völkerrechts darstellen, erklärten fünf unabhängige Experten in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Unter ihnen ist auch die Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese.

Die israelischen Soldaten hatten den Angriff getarnt als medizinisches Personal und als Zivilisten ausgeführt und Waffen mit Schalldämpfern genutzt. Nach Angaben der israelischen Armee waren die drei getöteten Männer »Terroristen«. Einer davon sei Teil einer »Terrorzelle der Hamas« gewesen und habe geplant, »in naher Zukunft einen Terroranschlag zu verüben« und das Krankenhaus als Versteck genutzt.

Den UN-Experten zufolge erschossen die israelischen Soldaten einen der Palästinenser, als dieser gerade wegen schwerer Verletzungen nach einem israelischen Luftangriff behandelt worden sei. Bei den weiteren Getöteten habe es sich um dessen Bruder und einen Besucher gehandelt.

Die UN-Experten erklärten, Israel müsse sich an das Völkerrecht halten. Außerhalb von Gefechten könne das israelische Militär in besetztem Gebiet nur dann Gewalt anwenden, wenn es »unabdingbar« sei, um die »unmittelbare Gefahr einer Tötung oder einer schweren Verletzung« abzuwenden. Einen »wehrlosen verletzten Patienten« zu töten, der in einem Krankenhaus behandelt werde, sei ein Kriegsverbrechen.

Israel müsse eine »effektive Untersuchung« ausführen und »Prozeduren einrichten, die künftige willkürliche Tötungen verhindern«, erklärten die Experten. Andernfalls würden sie den Internationalen Strafgerichtshof anrufen. (AFP/jW)