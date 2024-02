Anjum Naveed/AP/dpa-Bildfunk Muslimliga-Chef Scharif sieht sich schon als Sieger, obwohl die Opposition mehr Stimmen erringen konnte (Lahore, 21.10.2023)

Islamabad. In Pakistan hat sich der ehemalige Ministerpräsident Nawaz Scharif erneut zum Wahlsieger erklärt. Seine Muslimliga – Nawaz (englische Abkürzung PMLN) habe die meisten Parlamentssitze gewonnen und werde mit den Sondierungen einer Koalition beginnen, kündigte der 74jährige am Freitag an. Die Auszählung des Wahlergebnisses war zu dem Zeitpunkt allerdings noch gar nicht abgeschlossen. Nach dem zuletzt veröffentlichten Zwischenergebnis kam die Muslimliga auch nur auf 61 Sitze. Ganze 92 Sitze erzielte überraschenderweise die Partei Pakistan Tahreek-e-Insaf (PTI) von Scharifs inhaftiertem Hauptrivalen Imran Khan. Allerdings war die PTI zuvor von der Wahl ausgeschlossen worden, so dass sich ihre Kandidaten als Unabhängige dem Votum stellen mussten. Nun haben sie das Problem, dass sie ohne offizielle Parteizugehörigkeit nicht selbst eine Regierung bilden können. Befürchtungen, dass die zahlreichen Anhänger des beliebten Khan wegen des PTI-Ausschlusses bei der Stimmabgabe nicht wissen würden, wo sie ihr Kreuzchen machen sollten, da das PTI-Parteilogo auf den Wahlzetteln nicht erschien, haben sich in jedem Fall als unbegründet erwiesen. (Reuters/jW)