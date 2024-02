Rotfuchs

Erster Schwerpunkt im Februarheft der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« ist die politische Entwicklung in der BRD: Kriegsgeheul, sozialer Kahlschlag, Rechtsentwicklung. Gerhard Giese und Hans Schoenefeldt schreiben über die Kriege in der Ukraine und in Gaza. Dokumentiert wird die Rede von Gabriele Krone-Schmalz auf dem Kasseler Friedensratschlag im Dezember 2023. Ralf Hohmann befasst sich mit Friedensinitiativen weltweit, Pepe Escobar mit der Partnerschaft zwischen Russland und China. Uwe Behrens berichtet von einer Reise nach Xinjiang, Karin Leukefeld vom Umgang des ARD-Hörfunks mit einer Syrien-Reportage: kein Interesse an Land und Leuten. Wolfgang Herrmann erinnert daran, dass General Augusto César Sandino am 21. Februar vor 90 Jahren ermordet wurde. Georges Hallermayer untersucht die Lage in Niger, Uli Jeschke setzt sich mit dem »Gift des Nationalismus« auseinander. Hartmut König stellt sein Limerickbuch vor. Michael Polster schreibt über vom Tod Ernst Kamieths, eines Reichsbahners, der 1951 nach dem Schlag eines Westberliner Polizisten starb. Rudolf Krause äußert sich zum Bündnis Sahra Wagenknecht. (jW)

Rotfuchs, Februar 2024, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten. Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net

Graswurzelrevolution

In der Februarausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution erwarten die Leserin und den Leser Texte über »die Freiheit der Freien Radios« und über Bordelle in deutschen Konzentrationslagern. Andreas Kemper beschäftigt sich mit faschistischen Deportationskonzeptionen. Barbara Pfeifer schreibt über die Diskriminierungsgeschichte von Grönländern in Dänemark. Lou Marin ist einem »KGB-Kapitalismus« in Russland auf der Spur. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 53/Nr. 486, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net

KAZ

Die neue Ausgabe der KAZ enthält Beiträge zum Gazakrieg, zum Gewerkschaftstag der IG Metall im vergangenen Oktober und darüber, »was Blackrock ist und nicht ist«. (jW)

Kommunistische Arbeiter­zeitung (KAZ), Nr. 386, 43 Seiten, 1,50 Euro, Bezug: Kommunistische Arbeiterzeitung, Postfach 12 02 62, 90109 Nürnberg, E-Mail: ­gruppeKAZ@kaz-online.de