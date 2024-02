Bundesärztekammer fordert: Patientenwohl vor Profitorientierung

Christoph Soeder/dpa Fordern mehr Geld: Medizinische Fachangestellte demonstrieren vor der Bundesärztekammer in Berlin (8.2.2024)

Die Bundesärztekammer hat am Sonnabend in einer Pressemitteilung die Regulierung von investorengetragenen Medizinischen Versorgungszentren gefordert:

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor mehr als einem Jahr Regulierungen für investorengetragene Medizinische Versorgungszentren (iMVZ) angekündigt, geschehen ist seither nichts. »Die aktuellen Medienberichte über Mitarbeiterseminare einer investorengetragenen MVZ-Kette zur Gewinnmaximierung in der Patientenversorgung verdeutlichen, zu welchen Auswüchsen ungezügelte Profitorientierung führen kann. Wenn Profitgier vor dem Patientenwohl steht, untergräbt dies das Vertrauen der Menschen in unser Gesundheitswesen insgesamt und schadet MVZ als an sich sinnvolle Ergänzung der ambulanten Versorgung im Besonderen«, warnt Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt. Er appelliert erneut an den Gesetzgeber, Patientinnen und Patienten vor Fehlentwicklungen durch den Einfluss fachfremder Finanzinvestoren zu schützen und endlich entsprechende gesetzliche Regulierungen auf den Weg zu bringen.

(…) Seit längerer Zeit ist bekannt, dass fachfremde Kapitalinvestoren den Gesundheitsmarkt für sich entdeckt haben, angelockt von den sicheren Geldflüssen der Sozialversicherungsbeiträge. Beliebt ist der Aufkauf kleinerer Krankenhäuser, um auf diesem Weg Medizinische Versorgungszentren zu gründen. Oft wird dann über ein Angebot lukrativer Leistungen und hoher Leistungsmengen das Ziel verfolgt, hohe Renditen für die Investoren zu erwirtschaften.

Die Bundesärztekammer hat deshalb konkrete Formulierungsvorschläge für eine gesetzliche Regelung in diesem Bereich ausgearbeitet und dem Bundesgesundheitsministerium zugeleitet. Mit diesen Vorschlägen soll gewährleistet werden, dass das Patientenwohl immer Vorrang hat vor kommerziellen Interessen.

Die Deutsche Umwelthilfe hat am Wochenende angekündigt, den Touristikriesen TUI wegen Greenwashing zu verklagen. Dazu erklärt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Organisation:

»Der Kreuzfahrtriese TUI begründet seine utopische Ankündigung (eines ›dekarbonisierten Kreuzfahrtbetriebs bis 2050‹, jW) auf seiner Webseite mit der kühnen Behauptung, seine Kreuzfahrtschiffe ab 2050 mit grünem Methanol, anderen E-Fuels und LNG zu betreiben. Unabhängig von der Tatsache, dass LNG ein fossiler Kraftstoff ist, verlegt TUI sein tatsächliches Engagement um 26 Jahre in die Zukunft. Bei den heute angesteuerten Reisezielen, wie kleinere Inselgruppen in Südostasien und Mittelamerika, stellt sich darüber hinaus die Frage, ob der für einen ›dekarbonisierten Kreuzfahrtbetrieb‹ eingeplante grüne Landstrom bereitstehen wird. Der Konzern geht von Annahmen aus, die weltfremd sind und wäscht die Klimaschädlichkeit seines Geschäfts grün. Da TUI nicht bereit ist, seine Aussagen über in ferner Zukunft angeblich ›klimaneutrale‹ Kreuzfahrten zu stoppen, werden wir diese dreiste Täuschung von Verbraucherinnen und Verbrauchern gerichtlich beenden.«