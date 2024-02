Der US-amerikanische Schauspieler Robert De Niro bekommt sein eigenes Festival. Bei der »De Niro Con« solle vom 14. bis zum 16. Juni in New York Leben und Werk des Oscar-Preisträgers gefeiert werden, teilten die Veranstalter des Tribeca Festivals mit. De Niro hat das Tribeca Festival einst mitgegründet. Nun richten dessen aktuelle Veranstalter ihm sein eigenes Festival aus, das sich zeitlich mit dem diesjährigen Tribeca Festival (5. bis 16. Juni) überschneiden soll. Unter anderem soll es bei der »De Niro Con« Diskussionsrunden, Filmvorführungen und Ausstellungen geben. Mit dem Festival soll auch noch einmal der 80. Geburtstag des Schauspielers gewürdigt werden, den dieser am 17. August feierte. (dpa/jW)