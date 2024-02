Der Schriftsteller Bret Easton Ellis (59), durch Romane wie »Unter Null«, »American Psycho« oder »The Shards« bekannt, will sein Spielfilmregiedebüt geben. Für den geplanten Horrorfilm »Relapse« werde er den britischen Schauspieler Joseph Quinn (»Stranger Things«) als Hauptdarsteller vor die Kamera holen, wie die französische Produktionsfirma SND in Paris mitteilte, die den Film produziert. Der Film dreht sich demnach um einen jungen Mann in Los Angeles, der auf einer Party Augenzeuge eines schrecklichen Todesfalls wird und sich vorübergehend in eine Entzugsklinik begibt. Doch er wird rückfällig, von der Wahnvorstellung geplagt, dass ein Monster sein Leben bestimme. Er sei mit ikonischen Horrorfilmen der 70er Jahre groß geworden, erklärte Ellis, wie SND weiter mitteilte. Der Autor beschreibt »Relapse« demnach als einen Monsterfilm mit den für seine Werke typischen Charakteren – jung, gutaussehend und reich. Es sei zudem ein persönlicher Film, in dem es auch um Sex, Drogen und Paranoia gehe, hieß es. (dpa/jW)