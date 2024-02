Pervez Masih/REUTERS

Die Gerechtigkeitspartei PTI des inhaftierten Oppositionsführers Imran Khan ist nicht die einzige politische Formation, die sich um den Sieg bei den Wahlen Anfang des Monats in Pakistan betrogen sieht. Auch das Regionalbündnis Große Demokratische Allianz (GDA) in der Provinz Sindh prangert Manipulationen an. Es ist überzeugt, dass den Oppositionsparteien Voten geklaut und der mitregierenden Volkspartei PPP zugeschlagen worden seien. Aus Protest haben GDA-Anhänger daher am Freitag bei der Stadt Hyderabad mit einem Sit-in einen Autobahnzubringer blockiert. (jW)