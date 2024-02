Kansas. Bei der Super-Bowl-­Parade der Kansas City Chiefs ist es zu einer Schießerei gekommen, in deren Folge eine Person starb. Das bestätigte der Leiter der Feuerwehr von Kansas City am frühen Mittwoch abend (Ortszeit). Zudem wurden 21 Personen verletzt, darunter elf Kinder. Drei der Verletzten sollen sich einem kritischen und fünf weitere in einem ernsten Zustand befinden. US-Präsident Joseph Biden rief seine Landsleute dazu auf, die Verabschiedung einer Waffenreform zu unterstützen. »Die heutigen Ereignisse sollten uns bewegen, schockieren, uns zum Handeln zwingen«, so Biden. (sid/jW)