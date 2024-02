Die Filmwirtschaft sieht sich in Zeiten von zunehmendem Antisemitismus, Ausgrenzung und Hass in der Pflicht. »Das Verbindende zu suchen und das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen, das ist auch unsere Aufgabe in diesen Tagen«, sagte Björn Böhning, Vorstandssprecher der »Produzentenallianz«, am Donnerstag in Berlin zum Auftakt des Produzententages der Filmbranche. Angesichts rückläufiger Produktionszahlen sprach Böhning von einem »düsteren Hintergrund« für die Branche, die auf die angekündigte Reform der Filmförderung setze. Er sieht als Ziel der Filmwirtschaft, wieder mehr als 35 Millionen Menschen in den Kinos für deutsche Filme zu begeistern. Die Zahl lag zuletzt bei gut 22 Millionen. (dpa/jW)