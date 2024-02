Partei der Arbeit EMEP: Konzerne und Regierung für Minenunglück zur Rechenschaft ziehen

Mert Can Bukulmez/IMAGO EMEP-Mitglieder demonstrierten am Mittwoch in Istanbul gegen die Verantwortlichen des Minenunglücks

Nachdem am Dienstag mehrere Arbeiter bei einem Minenunglück im osttürkischen Erzincan durch eine zyanidhaltige Abraumhalde verschüttet wurden, fordert die marxistische Partei der Arbeit (EMEP) die verantwortlichen Konzerne sowie die AKP-Regierung zur Rechenschaft zu ziehen:

Es wurde bekannt, dass in der von Anagold Mining betriebenen Çöpler-Goldmine im İliç-Bezirk von Erzincan neun Arbeiter durch den Einsturz von Zyanid- und Schwefelsäurebergen verschüttet wurden. Die Katastrophe in der Mine (…) ist ein Massaker, das von Monopolen verursacht wird, die die Gesundheit der Arbeiter und der Umwelt um des Profits willen missachten.

Schuldig sind die Firmenchefs, die keine arbeitsmedizinischen Vorkehrungen getroffen haben und trotz der Warnungen von Arbeits- und Umweltorganisationen unter dem Schutz der Justiz das Massaker an der Natur in Angriff genommen haben. Und die Regierung, die das Unternehmen unterstützt und die Kapazitätserweiterung genehmigt hat, macht sich mitschuldig an diesem Massaker an Natur und Arbeit.

Die Katastrophe in İliç hat wieder einmal gezeigt, dass die Profitgier des Kapitals eine blinde Kraft ist, die die menschliche und öffentliche Gesundheit missachtet. (…)Der Kampf für die Gesundheit der Arbeiter ist auch der Kampf für den Schutz der Flüsse, des Bodens, aller Arten von Leben und der Umwelt in diesem Land.

Vor zwei Jahren trat bei dem kanadischen Unternehmen Anagold, das die Goldmine im İliç-Distrikt von Erzincan betreibt, Zyanid aus, und jetzt kam es dort im inneren zu einem Erdrutsch. (…)Die Katastrophe in der Mine, die zu 80 Prozent dem kanadischen Monopolisten und zu 20 Prozent der Çalık-Gruppe gehört, ist ein schmerzhafter Beweis dafür, wie die AKP die öffentliche Gesundheit einheimischen und ausländischen Kapitalgruppen opfert. (…) Während die Goldgewinnung mit Zyanid in vielen Ländern (…)verboten ist, ist die Türkei zu einem ungeschützten Land geworden, in dem ausländische Goldmonopole ihr Unwesen treiben. (…)

Übersetzung aus dem Türkischen: jW

Die DKP warnte am Donnerstag vor Überlegungen zur atomaren Aufrüstung der EU:

(…) Auch die bislang zurückhaltenden Reaktionen von Kanzler Olaf Scholz und Kriegsminister Boris Pistorius können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der deutsche Imperialismus die nächsten Schritte für eine totale Eskalation des Krieges vorbereitet – zunächst gegen Russland, dann gegen China. Dass nun offen mit dem Gedanken gespielt wird, über die EU selbst zur Atommacht zu werden, ist brandgefährlich.

Zudem sind die gesamte Diskussion und ihre Darstellung in den Medien zutiefst verlogen. Es wird der Eindruck vermittelt, dass der Rückgriff auf Atomwaffen eine Voraussetzung für die deutsche Sicherheit sei und eine nukleare »Schutzmacht« deshalb unverzichtbar. Das Gegenteil ist der Fall: Atomwaffen, egal ob in den Händen der NATO oder der EU, bieten keine Sicherheit – sie zerstören sie!

Angeführt vom US-Imperialismus ist die NATO das aggressivste Kriegsbündnis der Welt. Der deutsche Imperialismus rüstet sich im Windschatten der USA erklärtermaßen zur »europäischen Führungsmacht« hoch und strebt nach der Fähigkeit, erneut einen großen Krieg zu führen. Diese Kriegstreiber müssen gestoppt werden! Die DKP fordert einen sofortigen Stopp von Waffenlieferungen und Aufrüstungspolitik, den Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland und die Einstellung des Wirtschaftskriegs gegen Russland. (…)