Reed Hoffmann/AP/dpa

Am Rande der Super-Bowl-Siegesfeier in Kansas City ist am Mittwoch mindestens ein Mensch durch Schüsse getötet worden. Mehr als 20 weitere wurden verletzt. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Ein Motiv für die Tat gebe es laut Medienberichten noch nicht. Die Siegermannschaft Kansas City Chiefs teilte mit, allen Spielern und Mitarbeitern des Vereins sowie deren Angehörigen gehe es gut. Laut CNN waren schätzungsweise eine Million Menschen zu der Siegesfeier in der Metropole im US-Bundesstaat Missouri gekommen. (dpa/jW)