Kaiserslautern. Der abstiegsbedrohte Fußballzweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich von Trainer Dimitrios Grammozis getrennt. Das bestätigte der Klub am Mittwoch. Als Favorit für die Nachfolge wurde in Medienberichten Friedhelm Funkel gehandelt. Erst Anfang Dezember hatte Grammozis Dirk Schuster abgelöst. In sechs Ligaspielen gelang ihm allerdings nur ein Sieg, im DFB-Pokal führte er die Pfälzer mit zwei Erfolgen jedoch ins Halbfinale. (sid/jW)