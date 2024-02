Nove Mesto. Janina Hettich-Walz hat am fünften Wettkampftag der Biathlon-Weltmeisterschaft überraschend die erste Medaille für das deutsche Team gewonnen. Die 27jährige sicherte sich am Dienstag abend im Einzel von Nove Mesto Silber. Hettich-Walz traf alle 20 Scheiben und hatte nach 15 Kilometern nur 20,5 Sekunden Rückstand auf die ebenfalls fehlerfreie Italienerin Lisa Vittozzi, die Gold holte. Bronze ging an die Französin Julia Simon. (dpa/jW)