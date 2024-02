Altenberg. Im Training vor dem Bobweltcup in Altenberg ist es am Dienstag zu zwei schweren Stürzen gekommen. Zweierbobweltmeister Johannes Lochner aus Berchtesgaden stürzte mit dem Viererbob ebenso wie der Viererbob des Schweizer Piloten Michael Vogt. Vogts Anschieber Sandro Michel wurde aus dem Bob geschleudert und schwer verletzt, als der 210 Kilo­gramm schwere Schlitten mit ihm kollidierte. Wie der Schweizer Verband Swiss Sliding am Mittwoch mitteilte, zog sich Michel Verletzungen am Brustkorb sowie im Becken- und Oberschenkelbereich zu, die operiert werden mussten. Lochners Anschieber Erec Bruckert erlitt eine leichte Gehirnerschütterung. Eine Untersuchung zum Unfallhergang wurde eingeleitet. (sid/dpa/jW)