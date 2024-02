Remo Casilli/REUTERS

Am Valentinstag haben Unterstützerinnen und Unterstützer der weltweiten Kampagne »One Billion Rising« die Spanische Treppe in Rom besetzt und ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Kinder gefordert (Foto). Die US-amerikanische Choreografin Linda Foster bereicherte die Kundgebung in der italienischen Hauptstadt durch eine Performance. Es war am Mittwoch nicht die einzige Veranstaltung dieser Art. Vielmehr sollte in allen Ländern der Welt zur gleichen Zeit mit Tanzdarbietungen für die Rechte von Frauen und Kindern demonstriert werden. (jW)