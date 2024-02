»Der Fall Assange. Eine Chronik«. Filmvorführung im Beisein der Regisseurin Clara Lopez Rubio und anderen. Veranstaltung vor der finalen Anhörung am 20./21. Februar in London. Donnerstag, 15.2., 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Theater Aufbau Kreuzberg, Prinzenallee 85 F, Berlin

»Berlin, Siegesallee«. Buchpräsentation mit Autor Max Annas. Annas, fünffacher Träger des Deutschen Krimipreises, stellt sein neues Buch vor, einen historischen Kriminalroman, der sich mit der deutschen Kolonialgeschichte auseinandersetzt. Mit ihm diskutieren wird der deutsch-namibische Historiker Joachim B. Zeller über die Unterschiede zwischen Literatur und Geschichtsforschung, über das schwarze Berlin der Kaiserzeit und die Nachwirkungen des deutschen Kolonialismus bis in unsere Gegenwart. Donnerstag, 15.2., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Afrika-Haus, Bochumer Str. 25, Berlin

»Free Assange«. Kundgebungen und Menschenkette. Die letzte Anhörung des australischen Journalisten und Verlegers um seine Berufung gegen die Auslieferung an die USA findet am 20. und 21. Februar in London statt. In Berlin wird es am Dienstag, dem 20.2., von 13 bis 19 Uhr und Mittwoch, dem 21.2., von 11.30 bis 19 Uhr Aktionen geben. Dazu gehören Auftritte von Musikern, Künstlern und Prominenten. Ort der Kundgebungen: Pariser Platz, Berlin. Besonders hingewiesen sei auf die Menschenkette, die am Dienstag, 20.2., von 14.30 bis 15 Uhr zwischen den Botschaften von Großbritannien und der USA geplant ist. Veranstalter: Free Assange Berlin