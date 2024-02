David Inderlied/dpa Die Bundesrepublik hatte 2022 eine Abbrecherquote von 12,2 Prozent

Für Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist die jüngste Mitteilung der europäischen Statistikbehörde Eurostat ein Grund mehr für »eine bildungspolitische Trendwende«. Am Montag abend wurde bekannt, dass Deutschland die vierthöchste Quote an Schulabbrechern unter allen EU-Staaten aufweist und nur Ungarn, Spanien und Rumänien schlechter abschneiden. Aber: Eine »Trendwende« hatte die FDP-Politikerin schon einmal bei der Zahl der Profiteure der Bundesausbildungsförderung (BAföG) versprochen. Daraus wurde nichts nach ihrer ersten Reform vom Herbst 2022. Und daraus wird absehbar nichts mit ihrer zweiten Novelle, die kurz vor der parlamentarischen Beratung steht. Eine Erhöhung der BAföG-Bedarfssätze hält sie jedenfalls nicht für nötig. Woraus folgt: Leere Worte liegen bei der Ministerin voll im Trend.

In puncto Bildungspolitik gilt das seit langem und unabhängig davon, wer gerade in Bund und Ländern regiert. Die Zahl der Jugendlichen, die in der sogenannten Bildungsrepublik ohne Abschluss die Schule verlassen, liegt seit mehr als zehn Jahren konstant bei mehr als 50.000 oder um den Dreh von sechs Prozent. Wenn es 2022 in der EU-Perspektive doppelt so viele, nämlich 12,2 Prozent, waren, liegt das an einer anderen Zählweise. Eurostat erfasst auch all jene 18- bis 24jährigen als »frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger«, die zwar einen Hauptabschluss, aber anschließend keine Aus- oder Weiterbildung absolviert haben. Die Methode stört den Bundesvorsitzenden des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand. Damit werde der Hauptschulabschluss weiter entwertet, äußerte er sich gestern gegenüber junge Welt. »Was wir aber brauchen, sind junge Menschen, die motiviert sind, ihren praktisch gelagerten Fähigkeiten entsprechend handwerkliche Ausbildungsberufe anzunehmen.« Dass dies offenbar häufig nicht gelinge, »ist jedoch ein Problem«, weswegen das Unterstützungssystem zwischen Schule und Arbeitsagentur optimiert werden müsse. Das mahne deren Chefin Andrea Nahles »richtigerweise beständig an«, ergänzte Brand.

Die Kultusminister haben fast zwei Jahrzehnte lang den Bedarf an Pädagogen drastisch »unterschätzt«, was sich heute in Gestalt eines historischen Lehrermangels rächt. Massenhafter Unterrichtsausfall ist nichts, was Heranwachsende beim Lernen bei der Stange hält, so wenig wie Lehrpersonal, das auf dem allerletzten Bildungsweg im Beruf strandet. Es gibt heute Schulen, in denen von den Neueingestellten weniger als die Hälfte auf Lehramt studiert haben. Dazu kommen allerhand mehr Herausforderungen: zu große Klassen, übermäßige Verwaltungsaufgaben, Sprachdefizite von Geflüchteten oder die mit rigiden Coronalockdowns provozierten Lernrückstände. Dazu unsägliche Ratschläge von »Experten«. Nach der erneuten Schlappe Deutschlands bei der PISA-Studie betrieb OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher in zwei Interviews Ursachenforschung. Zitat: »Ich habe, ganz ehrlich, wenig Verständnis für Lehrer, die nur darauf pochen, dass sie überlastet seien.« Außerdem sei ihr Beruf »finanziell, aber nicht intellektuell attraktiv«. Das klinge nach »Stammtischparolen«, entgegnete der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll.

Die durchschnittliche Schulabbrecherquote in der EU hat sich von 2018 bis 2022 von 10,5 auf 9,6 Prozent verbessert. 2018 rangierte die BRD mit 10,3 Prozent noch über dem Strich, seit 2019 ging es dann bergab. Bereits 2021 lag Deutschland auf dem viertletzten Platz. »Das ist ein trauriger Offenbarungseid deutscher Bildungspolitik«, sagte am Mittwoch die Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke (Die Linke) im jW-Gespräch. »Weder die Bundesregierung noch die Kultusministerkonferenz bekommen es gebacken, Bildungschancen vom ökonomischen und sozialen Status der Familie zu entkoppeln.« Und weiter: »Ein völlig überlastetes und unterfinanziertes Bildungssystem ist nun mal kein Erfolgsrezept.« Gohlke plädierte dafür, »alle Anstrengungen auf längeres gemeinsames Lernen mit ausreichend Personal und multiprofessionellen Teams und kräftige öffentliche Investitionen auszurichten«.