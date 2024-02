Sam Wolfe/REUTERS Mit Pauken und Trumpeten: Wahlkampf in South Carolina (Conway, 10.2.2024)

Eins haben Donald Trump und Taylor Swift gemein: Der Krach, den sie verursachen, ist das Wahre an ihnen. Den sie hervorrufen übrigens noch mehr als der eigene. Als Trump am Wochenende während einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina über die Rolle der USA in der NATO sprach, schien die halbe Welt sich zur Reaktion gezwungen zu sehen. Binnen Stunden. Noch sind es die Äußerungen eines Mannes, der sich in der Bewerbung für die Bewerbung des US-Präsidentenamts befindet.

Trump, der bereits 2020 beim Wirtschaftsforum in Davos den Satz »Die NATO ist tot, wir werden sie verlassen« gesagt haben soll, erzählte in South Carolina eine seiner schwer verifizierbaren Geschichten: Vom »Präsidenten eines großen Landes« will er gefragt worden sein, ob die USA auch denjenigen Bündnisstaaten gegen Russland beistünden, die ihre Beiträge nicht ausreichend bezahlen. Nicht bloß verneint habe er das, berichtete Trump, er würde Russland »sogar dazu ermutigen zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen«.

Andrew Bates, Sprecher des Weißen Hauses, nannte diese direkte Botschaft an Moskau »vollkommen verrückt«. US-Präsident Joseph Biden fand sie »entsetzlich und gefährlich«. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mahnte: »Jede Andeutung, dass Verbündete sich nicht verteidigen werden, untergräbt unsere gesamte Sicherheit.« EU-Ratspräsident Charles Michel gab zu bedenken, dass derart »rücksichtslose Äußerungen« nur den Interessen des russischen Präsidenten dienen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell stieß die Warnung aus, dass die NATO nicht »von der Laune des US-Präsidenten« abhängig sein dürfe. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in Berlin: »Jegliche Relativierung der Beistandsgarantie (…) ist einzig und allein im Sinne Russlands.« Die rechtliche Lage scheint, allem Lärm zum Trotz, widersprüchlich. Nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrags sind Mitglieder der NATO verpflichtet, einander im Verteidigungsfall beizustehen. Beim Gipfel von Wales 2014 haben die NATO-Staaten allerdings festgeschrieben, »innerhalb von zehn Jahren« zwei Prozent ihres BIP für den Militärhaushalt aufzuwenden. Auch heute erreicht die Bundesrepublik diesen Wert nicht, im Vorjahr kam sie auf 1,6 Prozent.

Erwartbar wurde die Verunsicherung sogleich in einen Ruf nach weiterer Aufrüstung umgesetzt, ganz gleich, wie wahrscheinlich oder auch bloß möglich ein russischer Angriff gegen die militärisch deutlich stärkeren NATO-Staaten Europas ist. Die Spitzenkandidatin der SPD für das EU-Parlament, Katarina Barley, befand, dass auf den US-Atomschirm »kein Verlass mehr« sei und forderte, dass die EU-Länder diese »Verantwortung« selbst übernehmen. Ihr Parteigenosse Andreas Schwarz schlug vor, den Militärhaushalt dauerhaft von der Schuldenbremse zu entkoppeln. CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter brachte eine Erhöhung des Bundeswehrsondervermögens von 100 auf 300 Milliarden Euro zur Sprache.