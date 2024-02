Nairobi/Eldoret. Der Marathonweltrekordhalter Kelvin Kiptum ist tot. Der Kenianer starb im Alter von 24 Jahren am späten Sonntag abend bei einem Autounfall in seinem Heimatland, wie Familienangehörige und die Polizei kenianischen Medien zufolge bestätigten. Kiptum hatte vor gut vier Monaten den Chicago-Marathon in der Weltrekordzeit von 2:00:35 Stunden gewonnen. Dabei hatte er die vorige Bestmarke von Eliud Kipchoge um 34 Sekunden verbessert und war als erster Mensch einen offiziellen Marathon unter 2:01:00 Stunden gelaufen. (dpa/jW)