Abidjan. Dank Siegtorschütze Sébastien Haller hat Gastgeber Côte d’Ivoire zum dritten Mal den Afrika-Cup gewonnen. Im Finale von Abidjan siegte das Team um den Fußballprofi von Borussia Dortmund am Sonntag abend 2:1 (0:1) gegen Nigeria. Franck Kessié (62. Minute) und Haller (81.) trafen für Côte d’Ivoire, William Troost-Ekong (38.) hatte Nigeria zunächst in Führung gebracht. Auch 1992 und 2015 hatte Côte d’Ivoire die Kontinentalmeisterschaft geholt. Im Spiel um Platz drei siegte Südafrika 6:5 im Elfmeterschießen gegen die Demokratische Republik Kongo, nachdem in den 120 Minuten zuvor kein Tor gefallen war. (dpa/jW)