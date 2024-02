Carlos Barria/REUTERS Viva Las Vegas: Taylor Swift (l.) und Travis Kelce beim Siegeskuss

Der Super-Bowl-Sonntag ist nicht nur für gut einhundert Millionen US-Amerikaner ein inoffizieller Feiertag, sondern auch für Millionen hierzulande, die das größte Sportevent der Welt an den heimischen Bildschirmen verfolgen und sich bei Junkfood und Bier die Nacht um die Ohren schlagen.

Im 58. Super Bowl standen sich dieses Jahr im Allegiant Stadium in Las Vegas der Titelverteidiger Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers gegenüber. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Besonders im ersten Viertel überzeugten die 49ers durch ein sehr gutes Laufspiel und eine Defensive Line der Extraklasse, die die Chiefs nicht ins Spiel kommen ließ. Allerdings begingen die 49ers zu viele Fehler wie Fouls und einen Fumble, so dass sie im ersten Viertel keine Punkte erzielen konnten. Zu Beginn des zweiten verwandelte der 49ers Kicker Jake Moody ein Field Goal aus 55 Yards, Super-Bowl-Rekord. Kein Rekord für die Ewigkeit. Im dritten Viertel verwandelte nämlich der Kicker der Chiefs, Harrison Butker, ein Field Goal aus 57 Yards Entfernung.

Der beste Spielzug des Abends war ohne Zweifel ein Trick Play der 49ers zum zwischenzeitlichen 10:0. Der Quarterback warf einen Rückwärtspass auf den Receiver Jauan Jennings und der dann ungewöhnlicherweise einen Vorwärtspass auf den Runningback Christian McCaffreys, der damit einen Touchdown erzielte. Im Verlauf des Spiels konnte kein Team eine deutliche Führung aufbauen. Die 49ers lagen gegen Ende des vierten Viertels mit 19:16 in Führung. Patrick Mahomes, Quarterback der Chiefs, konnte sein Team mit einem »Two minute drill« bis an die Endzone der 49ers bringen. Ein Field Goal reichte aus, um das Spiel in die Verlängerung zu bringen. Nachdem die 49ers durch ein Field Goal wieder mit drei Punkten in Führung gegangen waren, konnten die Chiefs das Spiel durch einen langen Drive mit einem Touchdown schließlich doch noch für sich entscheiden.

Seit 2019 ist dies damit schon der dritte Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs um Mahomes und ihren Headcoach Andy Reid. Die Chiefs sind damit die neue Dynastie der NFL und befinden sich auf den Spuren der New England Patriots und ihrem Quarterback Tom Brady.

Unerwartete Hilfe bei der Vermarktung bekam die NFL durch eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Geschichte: Taylor Swift. Nachdem bekanntgeworden war, dass sie eine Beziehung mit dem Tight End Travis Kelce der Kansas City Chiefs hat, wurde sie nicht nur in jeder Übertragung der Chiefs erwähnt und gezeigt, sondern stiegen sowohl die Ticketpreise der Chiefs als auch die Einschaltquoten der NFL. Die Apex Marketing Group hat ausgerechnet, dass der Marktwert der NFL wegen Taylor Swift innerhalb kürzester Zeit um mehr als 300 Millionen US-Dollar gestiegen sei. Wohl vor allem deshalb, weil nun die überwiegend weiblichen Fans von Taylor Swift zusätzlich einschalten.

Auch die Eroberung neuer internationaler Märkte durch die NFL schreitet unaufhaltsam voran. Nicht nur durch das International Player Pathway Program, durch das sich Spieler weltweit einen Platz in den Practice Squads der NFL-Teams sichern können (ein Werbespot für das Programm, der in einer der Werbepausen ausgestrahlt wurde, spielt in Ghanas Hauptstadt Accra), sondern auch durch die NFL International Series mit ausgesuchten Spielen der »Regular season«, die außerhalb der USA stattfinden, sowie das für den Schulsport gedachte NFL-Flag-Programm, das Kindern und Jugendlichen die kontaktlose Variante des American Footballs nahebringen soll, etabliert sich die NFL als Marke international.

Die International Series fand bis 2022 in London und Mexiko-Stadt statt, in den letzten zwei Jahren sind zu denen in London noch drei Spiele, eines in München und zwei in Frankfurt am Main, dazugekommen. Für das Jahr 2024 sind bereits drei Spiele in London, ein Spiel in München sowie das erste NFL-Spiel in Brasilien angekündigt. Im Jahr 2025 soll die International Series auf acht Spiele anwachsen. Es wurde bereits bekannt, dass auch im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid bald American Football gespielt werden wird. Es scheint also nur eine Frage der Zeit, bis die ersten NFL-Spiele auch in Saudi-Arabien und in der VR China stattfinden werden.