Im Iran ist ein Mann für den Mord an dem bekannten Regisseur Dariusch Mehrdschui und dessen Ehefrau zum Tode verurteilt worden. Zwei weitere Beschuldigte seien zu jeweils 36 Jahren Haft und Peitschenhieben verurteilt worden, berichtete das mit der Justiz verbundene Webportal Misan am Montag. Ein vierter Mann erhielt im Zusammenhang mit der Tat, die Mitte Oktober verübt worden war, acht Jahre Haft. Mit seinem Film »Die Kuh« von 1969 gewann Mehrdschui 1971 den Publikumspreis bei den Filmfestspielen in Venedig und wurde so in der Szene international bekannt. (dpa/jW)